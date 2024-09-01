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Eyüpspor - Trabzonspor / Canlı

Eyüpspor - Trabzonspor / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan, 4. hafta maçları ile devam ediyor. UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen'e penaltı sonuçları ile elenen Trabzonspor, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'a konuk oluyor.

Eyüpspor - Trabzonspor

Karşılaşma saat 19:15'te başlayacak.

Eyüpspor - Trabzonspor ilk 11'ler

Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut, Melih, Emre, Midtsjo, Samu, Ahmed Kutucu, Thiam

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Denswil, Eren, Mendy, Okay, Cihan, Orsic, Enis, Draguş

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