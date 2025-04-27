Eyüpspor - Galatasaray / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, Eyüpspor deplasmanına konuk oluyor.

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İkas Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, puan farkını tekrar 5'e çıkartmayı hedefliyor. Son haftalarda gösterdiği etkili performansı Eyüpspor maçında da sürdürmeyi amaçlayan Cimbom, zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Eyüpspor - Galatasaray

Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Eyüpspor - Galatasaray ilk 11'ler

İkas Eyüpspor: Berke, Umut, Claro, Robin, Vezo, Emre Mor, Melih, Yalçın, Emre Akbaba, Prince, Thiam

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sallai, Osimhen

OSIMHEN REKORA KOŞUYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerinin verimli dönemini yaşıyor. Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-23 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı.

Bu sezon 30 golü bulunan Nijeryalı yıldız, kalan 6 lig maçı ve kupa finalinde 1 gol daha atarsa rekorunu egale edecek. İşte Victor Osimhen'in Süper Lig istatistikleri:

GALATASARAY'DA TEK HEDEF 3 PUAN

27 Nisan Pazar günü Eyüpspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen taktik idman ile hazırlıklarını tamamladı. Zirve yarışında yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen Galatasaray, ligin ilk devresinde puan kaybettiği rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Fenerbahçe ile olan puan farkını tekrar 5'e çıkartmayı hedefleyen Cimbom, kritik maçta 3 puan almanın yollarını arayacak.

CİMBOM'DAN DURAN TOP İSTATİSTİĞİ

Süper Lig'de attığı 73 golle rakiplerine zor anlar yaşatan sarı-kırmızılılar, duran toplardaki başarısı ile dikkat çekiyor. Galatasaray, kaydettiği 73 golün 30'unu duran toplardan atmayı başardı. Okan Buruk'un öğrencileri penaltı noktasından 10, serbest vuruşların ardından 9, kornerlerde 8 ve taç atışları sonrasında 3 kez rakip ağları sarstı.

GALATASARAY DEFANSTA GEÇİT VERMİYOR

Galatasaray son haftalarda rakiplerine gol şansı tanımıyor. Ligde 30 müsabakada kalesinde 29 gol gören sarı-kırmızılılar, son 2 lig maçında gol yemedi. Galatasaray, Samsunspor ve Bodrum FK maçında rakiplerinin isabetli şut atmasına izin vermezken kalesini bu sezon 10 kez kapatmayı başardı.

OKAN BURUK'TAN 300. MAÇ HEYECANI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 3. kez dalya demeye hazırlanıyor. Buruk ilk teknik direktörlük tecrübesini 2013'te Elazığspor'u çalıştırarak başladı. Daha sonra Gaziantep, Sivas, Akhisar, Ç. Rize ve Başakşehir'i çalıştıran Buruk, son olarak Galatasaray'ın başına geçti. Buruk bugüne kadar 299 maça çıktı.