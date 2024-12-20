Eyüpspor - Fenerbahçe / Kadrolar açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı İkas Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ile başlıyor.

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, deplasmanda ligin 4. sırasında bulunan İkas Eyüpspor'a konuk oluyor.

Eyüpspor - Fenerbahçe

Karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

Eyüpspor - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Melih, Caner, Ruben Vezo, Dorukhan, Emre, Halil, Thiam, Ahmet

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, En-Nesyri

Fenerbahçe’de 5 eksik

Tedavileri süren Oosterwolde, Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın'ın yanı sıra henüz hazır duruma gelmeyen Mert Hakan forma giyemeyecek.

Gözler golcülerde

Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşısında gözler Dzeko ve En-Nesyri'de olacak.Takımın iki golcüsü, RAMS Başakşehir filelerini 3 kez havalandırırken teknik direktör Jose Mourinho'nun takımı sahaya çift forvetle sürüp sürmeyeceği bilinmiyor.Lig maçlarının geneline tecrübeli golcü Dzeko ile başlayan Mourinho, En-Nesyri'yi hamle oyuncusu olarak ikinci yarıya saklayabilir.

Eyüpspor’da hedef galibiyet

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekti. Ligin geride kalan 16 maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor, 26 puanla 4. sırada bulunuyorEflatun-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö, Recep Niyaz ve Anastasios Chatzigiovanis'in yarınki maçta forma giymesi beklenmiyor.