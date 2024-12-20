Eyüpspor - Fenerbahçe / Canlı

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı İkas Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ile başlıyor.

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, deplasmanda ligin 4. sırasında bulunan İkas Eyüpspor'a konuk oluyor.

Eyüpspor 1 - 1 Fenerbahçe

51'Gönderilen uzun topta ceza sahasına giren En-Nesyri kaleci Berke'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem direkt penaltı kararı verdi. Yardımcı hakemin bayrağını kaldırmasının ardından penaltı iptal oldu ve hakem ofsayt kararı verdi.

50'Ahmed ceza yayının solundan kaleyi düşündü. Ahmed'in şutunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

45+3' GOL! Fenerbahçe, En-Nesyri ile 1-1 beraberliği yakaladı. Kostic sol kanattan ceza sahasına yerden ortaladı. Ceza sahasında En-Nesyri'nin vuruşunda top ağlara gitti.

45'Tadic çizgi üstünden kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Kale önünde topu savunma kafayla uzaklaştırdı.

45'Fred sol kanattan içeri sokulmak isterken ceza sahasına girmeden yerde kaldı. Fenerbahçe kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.

43'Sol kanattan ceza sahasına giren Kostic, içeri kesmek istedi. Savunmadan seken top Berke'de kaldı.

34'Flip Kostic sol kanattan ceza sahasına uzun bir orta yolladı. Arka direğe hareketlenen En-Nesyri'den önce Berke kalesinden çıkarak topu aldı.

26'GOL! Eyüpspor, Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

23'Bu pozisyonda Fenerbahçeli oyuncular Robin Yalçın'ın topa ell müdahale ettiği yönünde itirazda bulunarak penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.

23'Kostic sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Tadic'in kafa vuruşunda top savunmadan döndü.

16'Kostic sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Berke çıktı ve topun sahibi oldu.

10'Maç bu dakikalarda orta alanda top kapma mücadelesiyle geçiyor.

5'En-Nesyri ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. En-Nesyri'nin şutunda top yandan dışarı çıktı.

3'Emre sol kanattan içeri ortalamak istedi. Fred'e çarpan top kornere gitti.

1' Karşılaşma başladı.

Eyüpspor - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Melih, Caner, Ruben Vezo, Dorukhan, Emre, Halil, Thiam, Ahmet

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, En-Nesyri

Fenerbahçe’de 5 eksik

Tedavileri süren Oosterwolde, Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın'ın yanı sıra henüz hazır duruma gelmeyen Mert Hakan forma giyemeyecek.

Gözler golcülerde

Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşısında gözler Dzeko ve En-Nesyri'de olacak.Takımın iki golcüsü, RAMS Başakşehir filelerini 3 kez havalandırırken teknik direktör Jose Mourinho'nun takımı sahaya çift forvetle sürüp sürmeyeceği bilinmiyor.Lig maçlarının geneline tecrübeli golcü Dzeko ile başlayan Mourinho, En-Nesyri'yi hamle oyuncusu olarak ikinci yarıya saklayabilir.

Eyüpspor’da hedef galibiyet

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekti. Ligin geride kalan 16 maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor, 26 puanla 4. sırada bulunuyorEflatun-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö, Recep Niyaz ve Anastasios Chatzigiovanis'in yarınki maçta forma giymesi beklenmiyor.