Eyüpspor - Beşiktaş / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda İkas Eyüpspor ile kozlarını paylaşıyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak üst üste 5. kez sahaya çıktığı maçlardan galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesinde 32 puanı bulunan Beşiktaş, lider Galatasaray ile arasındaki 14 puanlık farkı kapatma peşinde.

Eyüpspor - Beşiktaş

Karşılaşma 20.00'de başlayacak

Eyüpspor - Beşiktaş ilk 11'ler

Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Emir, Umut, Legowski, Baran Ali, Taşkın, Metehan, Pintor, Umut Bozok

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Jota, Toure

EYÜPSPOR'DA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Eyüpspor'un etrafındaki hikâye son bir yılda büyük ölçüde değişti. Geçtiğimiz sezon ligin üst sıralarına oynayan iddialı bir ekip olarak görülen İstanbul temsilcisi, bu sezon ise zorlu performansın ardından Süper Lig'de kalma mücadelesi veriyor. Küme düşme hattında yer alan Eyüpspor, ligdeki konumunu korumak için kritik bir süreçten geçiyor.

ARDA TURAN SONRASI ZORLU SÜREÇ

Takımı Süper Lig'e çıkaran ve ilk etapta üst sıralar için mücadele etmelerini sağlayan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e transferi sonrası Eyüpspor'da düşüş başladı. Selçuk Şahin'in kısa süren görev süresinin ardından Orhan Ak takımın başına getirildi ve kulübü yeniden istikrara kavuşturma görevi üstlendi.

4. RANDEVU

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de 4. kez karşılaşacak. SiyahBeyazlılar, Eyüpspor ile ligde oynadığı 3 karşılaşmada sırasıyla sahadan 2-1, 3-1 ve 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı. Beşiktaş'ın 7 golüne Eflatun-Sarılı takım, 3 golle karşılık verdi. Rakibine karşı oynadığı maçlarda puan kaybı yaşamayan Kara Kartal, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan müsabakayı ise 4-0 kazanmıştı.