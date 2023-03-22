EYT'liyi bayram ettirecek ödemeler! Hepsi peş peşe hesaplara yatacak
Milyonlarca EYT'li başvuru işlemleri için harekete geçerken ödeme takvimi de dikkat çekiyor. 2 milyon 250 bin kişinin Nisan'dan itibaren emekli maaşını hak etmesi bekleniyor. EYT’lileri ikramiye de bekliyor. Haziran’da ikinci ikramiye, Temmuz’da ise enflasyon farkı ve refah payı ile taban maaş artışı gelecek.
Faruk Erdem Yeni Asır'daki yazısında milyonlarca EYT'liyi heyecanlandıran detaylar aktardı. Erdem, "EYT’liye çifte ödeme ve fark" dedi ve tek tek sıraladı işte dikkat çeken o yazı:
-2 milyon 250 bin EYT'linin Mart ayı itibariyle müracaatını yapıp 1 Nisan'dan itibaren emekli maaşını hak etmesi bekleniyor.
-Bu ay emeklilik için müracaat eden EYT'liler ve diğer hak sahipleri için emekli maaşı hesabı 1 Nisan'dan itibaren başlayacak. Bu emekliler tahsis numarasının son rakamına göre Nisan'ın 17'sinden itibaren peşin olarak Nisan-Mayıs maaşlarını alacaklar. Bu emeklilere ayrıca 1 Nisan'dan maaş günlerine kadar olan bölüm de fark olarak yatırılacak. Böylece tüm EYT'liler ilk ödemelerinde en az 1.5 maaş almış olacaklar.
-EMEKLİ ikramiyesi ise Mart ayında başvuran tüm emekliler için geçerli olacak. Bu emekliler ilk bayram ikramiyelerini Nisan ayında bayramdan önce almış olacaklar.
Dolayısıyla Mart ayında emeklilik için müracaat eden tüm EYT'liler nisan ayında Ramazan bayramı ikramiyelerini alacaklar.
İkramiyeden yararlanmak için Mart ayında başvurmuş olmak yetecek. Daha sonra başvuranlar ise Kurban bayramı ikramiyesi alacaklar.