EYT'liyi bayram ettirecek ödemeler! Hepsi peş peşe hesaplara yatacak

-Bu ay emeklilik için müracaat eden EYT'liler ve diğer hak sahipleri için emekli maaşı hesabı 1 Nisan'dan itibaren başlayacak. Bu emekliler tahsis numarasının son rakamına göre Nisan'ın 17'sinden itibaren peşin olarak Nisan-Mayıs maaşlarını alacaklar. Bu emeklilere ayrıca 1 Nisan'dan maaş günlerine kadar olan bölüm de fark olarak yatırılacak. Böylece tüm EYT'liler ilk ödemelerinde en az 1.5 maaş almış olacaklar.