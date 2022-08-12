EYT'de yeni detaylar! Uygulanacak formül belli oldu kritik detaylar var
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunun çözümü için temaslar hızlanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin"in "Ne Finlandiya, ne Almanya, kendi modelimizi uygulayacağız" dediği belirtildi.
Ankara’da emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin çözüm trafiği hızlandı. EYT Platformu üyelerinden oluşan bir heyet, önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelerek EYT’nin bu yılın sonuna kadar çözülmesi için söz aldı.
Haber Global'de yer alan habere göre EYT Platformu Üyesi Mehmet Ali Çelik, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, “EYT içerisinde bulunan, stajından aylık bağlama oranına, doğum borçlanmasından Bağkur prim borçlanmasına kadar bütün konuları anlatarak çözümünü dile getirdik” dedi.
Bakan Bilgin’in bu konuda 3 milyon kişilik bir mağdur kesimin olduğunu, bunların 2 milyonunun 4A statüsünde, kalan 1 milyon kişinin de diğer statülerde olduğunu belirttiğini anlatan Çelik, şunları söyledi:
“Çözüm noktasında ise sürecin bir noktaya geldiğini ve özellikle bütçe görüşmeleri sonrasında EYT’nin masaya yatırılıp konunun taraflarıyla görüşüldükten sonra çözüme kavuşturulacağını ifade etti.