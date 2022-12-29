EYT'de ucuz doğum ve askerlik borçlanması için son 2 gün! EYT emekli aylıkları ne zaman bağlanacak?

EYT başvurusu nasıl yapılacak?

Prof. Dr. Cem Kılıç, süreçle ilgili şunları söyledi; "Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim günü vardı. Düzenleme Meclis'e sevk edilecek, Meclise sevk edildikten sonra ben kısa bir süre içinde yasalaşacağını ümit ediyorum. Ocak ayı içinde yasalaşırsa takip eden ay başından itibaren vatandaşlarımız şubatın başından itibaren emeklilikle ilgili müracatlarını sosyal güvenlik kurumlarına yapabilirler.. E-devlet üzerinden yapabilirler."