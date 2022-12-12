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EYT'de flaş karar AK Parti az önce uyurdu EYT düzenlemesi ertelendi

EYT'de flaş karar AK Parti az önce uyurdu EYT düzenlemesi ertelendi

Milyonlarca insanın beklediği EYT düzenlemesinde tam sona gelindi derken AK Parti'den son dakika açıklaması yapıldı. EYT düzenlemesi ile ilgili takvimin Meclis'te ocak ayında başlayacağını açıklandı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da son sözü Erdoğan söyleyecek.

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AK Parti, EYT düzenlemesi ile ilgili takvimin Meclis'te ocak ayında başlayacağını duyurdu. Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemede son aşamaya gelindi. Kafalardaki en büyük soru işaretiyse Emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği. EYT konusunda son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin takvim belli oldu. AK Parti kaynaklarının açıklamasına göre EYT düzenlemesine ilişkin takvim Meclis'te Ocak ayında başlayacak.

8 Eylül 1999 tarihinden önce uzun vade işe giriş başlangıcı olanlar EYT'den faydalanacak. EYT'lilerin prim ve çalışma yılına ilişkin bilgiler netleşirken yaşla ilgili detaylar netleşmedi.

"Düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin bu ay içinde Meclis'e sunulmasının planlandığını söyledi. Bilgin, "Herkesi dinliyoruz. Kamuya ve özel sektöre yükünü hesaplıyoruz. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. 

EYT için detaylı çalışmanın sürdüğünü vurgulayan Bakan Bilgin, bütün verilerin ortaya çıktıktan sonra kamuoyuna açıklanacağını ifade etti.

"Teknik problemler var"

Bakan Bilgin geçtiğimiz hafta Meclis'te bütçe görüşmelerinde şu açıklamalarda bulundu: EYT ne oluyor? diye soruyorlar. EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Uzamasının sebeplerini söyleyeyim. Herkesi dinliyoruz. en son odaları dinlemeye başladık. Hep bizim açımızdan ele alınan bir konuydu. Doğrudan işverenleri ilgilendiriyor. Öyle talepler geliyor ki. Şunu öteleyin diyenler oluyor. Teknik problemler var. 99 öncesi işe girenleri kapsıyor. O zaman dijital kayıt sistemleri yok. Bunları organize etmeye çalışıyoruz. Kapsamına ulaştığımız zaman, bu ay sonuna kadar getireceğimizi söylemiştim. İnşallah ocak ayına sarkmaz. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. 3 tane kriter var. Bütün verileri elimize alıp gerçekçi çalışma yapmamız lazım. Çalışma bittikten sonra kamuoyuyla paylaşacağım. Asgari ücrette çalışanın yanında duracağız. EYT meselesi aynı kapsayıcılıkta olacaktır.

EYT
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