EYT masada Erdoğan yeni bir müjde veriyor / Canlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Pazartesi günü müjde vereceğim" açıklaması sonrası tüm dikkatler artık yapılacak olan açıklamaya çevrildi. İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube hesabında canlı yayında Erdoğan'ın yapacağı açıklamaları değerlendiriyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Pazartesi günü Karadeniz'deki Doğalgaz ile ilgili bir müjde vereceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından tüm dikkatler bugüne çevrildi. Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından bahsini ettiği müjdeyi canlı yayında duyuracak.

Ancak bu müjdeden daha çok merak edilen bir konu var; o da EYT... Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Erdoğan'ın yapacağı açıklama merakla bekleniyor. İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube hesabında canlı yayında Erdoğan'ın yapacağı açıklamaları değerlendiriyor.