Eymen bebeğe tecavüz edip videoya çekmiş! Eymen'i başkalarına sattıktan sonra öldürüp tandıra atmış

Kilitli cep telefonunun Ankara'ya gönderildi

Sanık avukatları cezayı fazla bulurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise cezaların az olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti. İtirazlar üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Serkan Elçetin'in kilitli olduğu için incelenemeyen cep telefonunu Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderdi. Adli Tıp da anne Mine Durak'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verdi.