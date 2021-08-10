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Eylül'de yasak yok ama kapalı mekanlara aşısız olanlar alınmayacak!

Eylül'de yasak yok ama kapalı mekanlara aşısız olanlar alınmayacak!

TÜRKİYE koronavirüsle mücadele ederken, okulların açılacağı Eylül ayıyla ilgili planlar da belli olmaya başladı. Sonbaharda yeni kısıtlamalar veya sokak yasakları düşünülmüyor, ancak kapalı mekanlara girişlerde test ve aşı zorunluluğu gelecek...

Eylül'de yasak yok ama kapalı mekanlara aşısız olanlar alınmayacak!

Okulların açılacağı Eylül ayının ikinci yarısında hayata geçirilmesi planlanan tedbirler masada. Buna göre sonbaharda yeni kısıtlamalar veya sokak yasakları düşünülmüyor, ancak kapalı mekanlara girişlerde PCR testi zorunluluğu, aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar tartışılıyor.

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Eylül'de yasak yok ama kapalı mekanlara aşısız olanlar alınmayacak!

Hükümet turizm sezonu boyunca genel pandemi tutumunda bir değişiklik yapmayacak. Eylül ayının ikinci yarısından sonra ‘kapalı mekan’ kuralları daha net ortaya çıkacak.

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Eylül'de yasak yok ama kapalı mekanlara aşısız olanlar alınmayacak!

Hürriyet'in haberine göre, Ekim-Kasım aylarında sosyal alanların, okulların, kamu binalarının ve iş yerlerinin kapalı mekanlarının aşılı ve aşısızlar için nasıl kullanılacağına dair kurallar listelenecek.

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Eylül'de yasak yok ama kapalı mekanlara aşısız olanlar alınmayacak!

Öncelik okulları açmak

Öncelik okulların açılmasında olacak. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun ortak görüşü oluştu. Üniversite için yapılan planlama ilk ve orta öğretim için de aynen uygulanacak.

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