Eylül Yağlıkara cinayetinde karar çıktı! Katil arama çalışmalarına katılmıştı
ANKARA'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı alıkoyduktan sonra öldüren sanık Uğur Koçyiğit hakkında karar çıktı.
Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunmuştu. Eylül Yağlıkara'nın cesedi bir elektrik direğinin altına gömülü haldeydi.
Aramalara katıldı: Eylül Yağlıkara'nın katili Uğur Koçyiğit, uzun süre Eylül'ü bulmak için arama çalışmalarına katılmıştı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kapsamlı bir soruşturma süreci başlatılmasının ardından öldürülen kızın babası, ''Cani, yavrumu boğarak öldürmüş'' sözlerini kullanmıştı. Caninin, küçük kıza cinsel istismarda da bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Verilen ceza: Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı alıkoyduktan sonra öldüren sanık Uğur Koçyiğit, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Koçyiğit'e ayrıca 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' ve 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da ayrıca 42 yıl hapis cezası verildi.