Eylül Yağlıkara cinayetinde karar çıktı! Katil arama çalışmalarına katılmıştı

Verilen ceza: Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı alıkoyduktan sonra öldüren sanık Uğur Koçyiğit, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Koçyiğit'e ayrıca 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' ve 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da ayrıca 42 yıl hapis cezası verildi.