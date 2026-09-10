Eylül ayı kira artış oranı belli oldu! 2026 kira zammı yüzde kaç, yeni kira nasıl hesaplanır?

Eylül ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği oran belli oldu. “Eylül 2026 kira artış oranı ne kadar?”, “Kira zammı yüzde kaç oldu?”, “20 bin TL kira ne kadar olacak?” ve “TÜFE’ye göre kira artışı nasıl hesaplanır?” gibi sorular araştırılıyor. TÜİK, Ağustos 2026 verilerini açıkladı ve 12 aylık ortalama TÜFE artışını yüzde 31,79 olarak duyurdu. Peki eylül ayında kiraya en fazla ne kadar zam yapılabilir, yeni kira tutarı nasıl hesaplanır? İşte ayrıntılar...

EYLÜL 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 3 Eylül’de açıkladığı verilere göre TÜFE, Ağustos 2026’da aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 31,79 oldu. Böylece eylül ayında yenilenen konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanabilecek artış üst sınırı yüzde 31,79 olarak netleşti.

EYLÜL AYI KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış hesabında mevcut aylık kira bedeli yüzde 31,79 ile çarpılıyor ve bulunan zam tutarı mevcut kiraya ekleniyor. Örneğin 20 bin TL kira ödeyen bir kiracının yüzde 31,79 artış sonrası yeni kira bedeli 26 bin 358 TL oluyor. 30 bin TL kira 39 bin 537 TL’ye, 40 bin TL kira ise 52 bin 716 TL’ye çıkıyor.

20 BİN TL KİRA EYLÜL ZAMMIYLA NE KADAR OLUR?

Aylık kira bedeli 20 bin TL olan bir konutta yüzde 31,79 oranında artış yapılırsa zam tutarı 6 bin 358 TL olarak hesaplanıyor. Böylece yeni aylık kira 26 bin 358 TL oluyor. Taraflar daha düşük bir artış üzerinde anlaşabilir ancak yasal üst sınırın aşılmaması gerekiyor.

30 BİN VE 40 BİN TL KİRA NE KADAR OLACAK?

Mevcut kira 30 bin TL ise yüzde 31,79 zam sonrasında yeni bedel 39 bin 537 TL oluyor. 40 bin TL’lik kirada ise 12 bin 716 TL artışla yeni tutar 52 bin 716 TL seviyesine çıkıyor. 50 bin TL kira ödeyen bir kiracının yeni aylık bedeli ise aynı oranla 65 bin 895 TL olarak hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI HANGİ TÜFE VERİSİNE GÖRE BELİRLENİYOR?

Kira artışında TÜİK’in açıkladığı aylık ya da yıllık TÜFE oranı değil, 12 aylık ortalamalara göre TÜFE değişim oranı esas alınıyor. Ağustos 2026 için bu oran yüzde 31,79 olarak gerçekleşti. Bu veri, eylül ayında yenilenen kira sözleşmeleri için uygulanabilecek artış tavanını belirliyor.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI KAÇTI?

Ağustos 2026 döneminde kira artış üst sınırı yüzde 31,90 seviyesindeydi. Eylül ayında açıklanan yüzde 31,79’luk oranla birlikte kira zam tavanında sınırlı bir gerileme yaşandı. Yeni oran, eylül ayında sözleşme yenileyen kiracılar ve ev sahipleri için geçerli olacak.