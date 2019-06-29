Eyfel kulesi tatil köyüne döndü! Renkli kareler

Aşırı sıcaklar, Avrupa’da pek çok kentte rekor kırdı. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen Fransa’nın güney kentlerinde ülke tarihinde ilk kez sıcaklık Ağustos 2003’teki aşırı sıcakları da aşarak, 45 dereceye ulaştı.