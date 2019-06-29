Eyfel kulesi tatil köyüne döndü! Renkli kareler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eyfel kulesi tatil köyüne döndü! Renkli kareler

Fransa'nın başkenti Paris'te sıcaktan bunalan vatandaşlar Eyfel Kulesi'nin yanındaki Trocadero havuzunda serinlerken renki karaler oluştu

Eyfel kulesi tatil köyüne döndü! Renkli kareler - Sayfa 1

Aşırı sıcaklar, Avrupa’da pek çok kentte rekor kırdı. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen Fransa’nın güney kentlerinde ülke tarihinde ilk kez sıcaklık Ağustos 2003’teki aşırı sıcakları da aşarak, 45 dereceye ulaştı.

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Eyfel kulesi tatil köyüne döndü! Renkli kareler - Sayfa 2

Sıcaktan bunalan Parisliler ve turistler kendilerini Eyfel Kulesi'nin yanındaki Trocadero havuzuna girdi

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Eyfel kulesi tatil köyüne döndü! Renkli kareler - Sayfa 3

Kendilerini havuzda bulunan fıskiyelerin altına atan insanlar serinlemeye çalıştı.

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Eyfel kulesi tatil köyüne döndü! Renkli kareler - Sayfa 4

Kimilerinin de güneşlenmesi tatil köyünü andıran manzaralar oluşturdu.

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