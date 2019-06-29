Eyfel kulesi tatil köyüne döndü! Renkli kareler
Anadolu Ajansı
Fransa'nın başkenti Paris'te sıcaktan bunalan vatandaşlar Eyfel Kulesi'nin yanındaki Trocadero havuzunda serinlerken renki karaler oluştu
Aşırı sıcaklar, Avrupa’da pek çok kentte rekor kırdı. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen Fransa’nın güney kentlerinde ülke tarihinde ilk kez sıcaklık Ağustos 2003’teki aşırı sıcakları da aşarak, 45 dereceye ulaştı.
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Sıcaktan bunalan Parisliler ve turistler kendilerini Eyfel Kulesi'nin yanındaki Trocadero havuzuna girdi
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Kendilerini havuzda bulunan fıskiyelerin altına atan insanlar serinlemeye çalıştı.
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Kimilerinin de güneşlenmesi tatil köyünü andıran manzaralar oluşturdu.
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