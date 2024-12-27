Eyertutmaz Deresi'nin Kör Kayıkçısı

Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi

Demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu

Dört bıçak çekip vurdular dört kişi

Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu

Deli Cafer, İsmail, Tayfur ve şaşı

Maktulün on beş yıllık arkadaşı

Üçü kamarot öteki aşçıbaşı

Dört bıçak çekip vurdular dört kişi

Cinayeti kör bir kayıkçı gördü

Ben gördüm kulaklarım gördü.

…

Atilla İlhan

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde; cismi narin, ismi Narin bir kız çocuğunu katlettiler.

Zanlılar; maktulün sekiz yıllık annesi, kardeşi, amcası ve komşusu… Üçü aileden, biri yabancı…

21 Ağustos’tan 08 Eylül’e kadar kayıp olarak aranan Narin’in naaşı, 19’uncu gün Eyertutmaz Deresi’nde bulundu.

Dere kudurmuş, kuduz gibi böğürmüş ama sesini kimseye duyuramamış.

Cinayet amatörce, canileri ve cinayeti perdelemeye çalışma profesyonelce... Yaz mevsiminde, Ağustos ayında bütün bir köyü sis kaplamış.

Arama çalışmalarının yapıldığı 18 gün boyunca, minik kızın naaşının bulunmaması ve cinayetin ortaya çıkmaması için her yol denenmiş:

· Yangınlar çıkarılmış · Elektrikler kesilmiş

· Telefon kayıtları silinmiş · Whatsapp grupları kurulmuş

· Yeni hatlar alınmış · Eski telefonlar elden çıkarılmış

· Temizlikler yapılmış · Benzer terlik bırakılmış

· Ekipler yanlış yönlendirilmiş · Çoban dövülmüş

· Çobana saat hediye edilmiş · Derenin debisi yükseltilmiş.

Bütün bunlar, Eyertutmaz Deresi’nin kör kayıkçısını kurtarmak için yapılmış.

Çoğu akraba 80 haneli köyde omerta yasası devreye alınmış, vicdanlar devre dışı kalmış.

Mahkeme safahatından önce devlete duyulan güven, duruşmayla birlikte işkence iftiralarına evrildi. Görmedim, duymadım, bilmiyorum prensibine hatırlamıyorum ilkesi eklendi.

Cinayetin magazinel boyut taşıma ihtimali, kamuoyunun ve basının ilgisini çekti. Senaryolar yazıldı, film hazırlıkları yapıldı. Arka planda Dallas ya da Yalan Rüzgârı benzeri ilişkiler arandı. İlk duruşmada beklenen itiraflar gelmedi ve asıl fail /failler ile sebep ortaya çıkmadı.

Davanın dün ikinci duruşması gerçekleştirildi ve bugün kaldığı yerden devam edecek. Yine görmedim, duymadım, bilmiyorum ve hatırlamıyorum halleri duruşmaya damga vurdu. Diyarbakır'da kıpkızıl bir ay dağıldı ama ne mahkeme salonundaki ne de köydeki sis henüz dağılmadı.

İş, kör kayıkçının maharetine kaldı; gördüklerini teşhis edebilirse gerçek cani ya da canileri bulacağız.