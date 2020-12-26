Exxen'in aylık ücreti ne kadar olacak belli oldu Acun Ilıcalı'nın olay projeleri

Öte yandan alınan kulis bilgilerine göre Exxen yayın hayatına başladığı ilk 1 hafta izleyicilere ücretsiz olarak sunulacak. Reklamlı ve reklamsız olarak iki versiyon olacak olan Exxen'in fiyat listesi için henüz net bir açıklama yapılmadı.