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Exxen'de işler yolunda gitmedi Acun Ilıcalı hüsrana uğradı! Twitter'da olay oldu

Exxen platformu yayın hayatına başlar başlamaz Twitter yıkıldı. Yapılan yorumlar Acun Ilıcalı'nın keyfini kaçıracak

Acun Ilıcalı'nın 900 milyon TL harcadığı Exxen bugün itibariyle yayın hayatına başladı. Aylık 9,90 TL ücreti olan platforma ilk günde binlerce kişi akın etti. 

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Birbirinden iddialı diziler ve Youtube fenomenlerini Exxen'e transfer eden Acun Ilıcalı içini işler pek istediği gibi gitmedi. 

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Kullanıcılar platform için 9,90 TL ödeyip reklam izleme olayının saçma olduğunu buldu. Ayrıca içeriklerin kalitesizliği, sitenin sürekli hata vermesi kullanıcıları çıldırttı.

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Sosyal medyada Exxen ile ilgili yapılan eleştiriler Acun Ilıcalı'nın keyfini kaçıracak. 

İşte Exxen'le ilgili tweetler...

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