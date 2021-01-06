Exxen Sihirli Annem TV8'de yayınlandı! Twitter yıkıldı Dudu Eda olay oldu
Acun Ilıcalı Exxen dizilerinin ilk bölümünü TV8'de yayınlamak kararı almasının ardından ekrana gelen Sihirli Annem Twitter'ı yıktı.
Acun Ilıcalı 900 milyon lira harcayarak kurduğu Exxen platformu Sihirli Annem dizisiyle olay oldu. Ilıcalı "Baktım Melisa nefes almadan seyrediyor. Ben de madem bu kadar seviyor yenisini yapayım bari dedim" diye bahsedip yeniden çektiği Sihirli Annem Twitter'da gündemin ilk sırasına oturdu.
Kadrosunda Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nisa Aksongur, Nergis Kumbasar, Hande Katipoğlu gibi isimlerinde yer aldığı Sihirli Annem'in yeni oyuncu kadrosu seyirci tarafından pek sevilmedi.
Afişinin yayınlandığı gündem beri eleştirilen Sihirli Annem'in ilk bölümünün TV8'de yayınlanması sosyal medyada binlerce tweet atılmasına neden oldu.
İşte Sihirli Annem'i eleştiren kullanıcılar