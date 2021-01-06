Exxen Sihirli Annem TV8'de yayınlandı! Twitter yıkıldı Dudu Eda olay oldu

Acun Ilıcalı 900 milyon lira harcayarak kurduğu Exxen platformu Sihirli Annem dizisiyle olay oldu. Ilıcalı "Baktım Melisa nefes almadan seyrediyor. Ben de madem bu kadar seviyor yenisini yapayım bari dedim" diye bahsedip yeniden çektiği Sihirli Annem Twitter'da gündemin ilk sırasına oturdu.