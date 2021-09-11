Exxen sahibi Acun Ilıcalı'dan Leyla ile Mecnun açıklaması: Olağanüstü!
Exxen platformunun sahibi Acun Ilıcalı'dan fenomen dizi 'Leyla ile Mecnun' açıklaması...
Acun Medya ve Exxen platformunun sahibi Acun Ilıcalı, yıllar sonra ekrana dönen ve büyük beğeni toplayan Leyla İle Mecnun dizisinin başarısına kayıtsız kalmadı. Sosyal medyaya damga vuran dizinin ardından Acun Ilıcalı'dan da bir paylaşım geldi.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 8 yıllık aranın ardından yeni bölümleriyle seyirciyle buluşan ‘Leyla ile Mecnun’ dizisiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 8 yıllık aranın ardından yeni bölümleriyle seyirciyle buluşan ‘Leyla ile Mecnun’ dizisiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ilıcalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Leyla ile Mecnun 8 yıl sonra yine sizlerle buluştu. Bu yola güzel bir hayalle çıktık ve olağanüstü bir ilgi görerek beklediğimin çok üstünde bir izlenme sayısına ulaştı. Bu muhteşem dizide emeği geçen herkese ve yoğun ilgi gösteren tüm Exxen üyelerine teşekkür ederim. İyi seyirler."