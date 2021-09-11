Exxen sahibi Acun Ilıcalı'dan Leyla ile Mecnun açıklaması: Olağanüstü!

Ilıcalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Leyla ile Mecnun 8 yıl sonra yine sizlerle buluştu. Bu yola güzel bir hayalle çıktık ve olağanüstü bir ilgi görerek beklediğimin çok üstünde bir izlenme sayısına ulaştı. Bu muhteşem dizide emeği geçen herkese ve yoğun ilgi gösteren tüm Exxen üyelerine teşekkür ederim. İyi seyirler."