Exatlon Challange yarışmacısı Zeynep Aleyna Şen olay yarattı Acun Ilıcalı duyurmuştu
Exatlon Challenge'ın yarışmacılarından Zeynep Aleyna Şen, Acun Ilıcalı'nın son bombası oldu. Şen, sosyal medya hesapları Youtube ve Instagram hesaplarındaki paylaşımları dikkat çekiyor.
Acun Ilıcalı'nın son bombası olan Exatlon Challenge katılmaya hak kazanan Zeynep Aleyna Şen, makyaj içerikleri yayımlayarak hatırı sayılır bir takipçi kitlesine ulaştı.
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Exatlon Zeynep Aleyna Şen, bir VLogger yani Video Blogger.
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Özellikle makyaj ve güzellik videoları ile Youtube ve Instagram'da öne çıkan Aleyna Şen 20 Temmuz 1997 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi.
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Bir dönem yaşantısını eğitim için gittiği İngiltere'de sürdürdü.
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