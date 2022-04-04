Evrim'in o sözü Nagihan'ı küplere bindirdi! Survivor eleme adayı bakın kim oldu? İşte yokluk adasına giden isim...
Tv8'in milyonları ekrana kilitleyen programı Survivor All Star'da yokluk adasına giden isim belli oldu.
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor'da rekabet gündem güne artıyor. Birleşme sonrası dört dokunulmazlık oyunu oynayan takımlar, 3 Nisan akşamı yayınlanan 68'inci bölümde haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi için parkura çıktı.
Oyunda kadınlar mücadelesinin galibi gönüllüler olurken; erkekler de kazanan taraf ünlüler oldu. Ardından 'en iyiler' mücadelesi için parkura çıkıldı.
Birbirine girdiler:İlk olarak Nagihan ve Evrim yarıştı. Galip gelen taraf Evrim oldu. Aldıkları sayı sonrası sevinen gönüllülere Nagihan'dan tepki geldi.
Bileğinin hakkıyla kazandı: "Sadece çirkeflikle kazanırsınız. Çirkeflik kanınıza işlemiş" diyen Nagihan Karadere'ye; Sude, "Bileğinin hakkıyla kazandı Evrim" yanıtını verdi.