Evrim Alasya daha fazla dayanamadı! Kerem Alışık'ın o hamlesi sonrası ayrıldı...
Kızılcık Şerbeti dizisi ile büyük bir başarı elde eden Evrim Alasya yaklaşık 1,5 yıldır usta sanatçı Kerem Alışık ile aşk yaşıyordu. Birlikte tiyatro oyununda da yer alan Evrim Alasya ve Kerem Alışık'tan kötü haber geldi.
Yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olan Evrim Alasya ve Kerem Alışık çiftinin ilişkilerinin sona erdiği kulislerde konuşuluyor.
Ayrılığın ardından çiftin birlikte rol aldığı "Aşk Biter Mi?" isimli tiyatro oyunu da iptal edildi. Ayrılık haberleri duyulmadan kısa süre önce Alışık'ın bikinili kadın paylaşımı dikkat çekti. Alasya ise bunu üzerine "Yakışır!" yazdı.
Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olan Kerem Alışık ile Evrim Alasya'nın yollarını ayırdığı konuşuluyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, aynı zamanda başrollerini paylaştıkları ve kapalı gişe sahnelenen "Aşk Biter Mi?" adlı tiyatro oyunu sürerken çift, fikir ayrılıkları nedeniyle 15 gün önce ilişkiyi sonlandırdı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; daha önce de zaman zaman ayrılık ve barışma iddialarıyla gündeme gelen ikilinin bu kez kesin olarak yollarını ayırdığı belirtiliyor. Öte yandan oyunun planlanan yeni temsillerinin de iptal edilmesi dikkat çekti.