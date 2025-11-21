Evrim Akın'ın ifşaları bitmiyor! Başrol oyuncularından makyöze herkes iddiaları doğruladı

"İLK ŞİDDETİMİ KİMDEN GÖRDÜM DERSİNİZ?"

2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci, Evrim Akın'ınsette herkesle tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını belirtti. "İlk şiddetimi kimden gördüm dersiniz?"diyerek Evrim Akın'ı işaret eden Keskinci, annesiyle babasının boşanma sürecinde olduğu dönemde Akın'ın kendisini köşede sıkıştırarak, "Senin annenle baban boşanıyor ya şimdi. Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsın?" şeklinde sözler sarf ettiğini söyledi.