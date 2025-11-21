Evrim Akın'ın ifşaları bitmiyor! Başrol oyuncularından makyöze herkes iddiaları doğruladı
Bir zamanların fenomen dizisi Bez Bebek'te Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci, dizinin başrol oyuncusu Evrim Akın hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlk şiddetiğini Akın'dan gördüğünü söyleyen Keskinci, sosyal medyada video yayınladı her şeyi anlattı. Keskinci, çocukken Evrim Akın’dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü öne sürdü. Bu açıklamaların ardından dizinin diğer başrol oyuncusu ve makyözü de konuştu, iddiaları doğruladı. Bakın yeni konuşan isimler neler söyledi...
"İLK ŞİDDETİMİ KİMDEN GÖRDÜM DERSİNİZ?"
2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci, Evrim Akın'ınsette herkesle tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını belirtti. "İlk şiddetimi kimden gördüm dersiniz?"diyerek Evrim Akın'ı işaret eden Keskinci, annesiyle babasının boşanma sürecinde olduğu dönemde Akın'ın kendisini köşede sıkıştırarak, "Senin annenle baban boşanıyor ya şimdi. Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsın?" şeklinde sözler sarf ettiğini söyledi.
"BİRAZDAN KANSER OLACAKSIN"
Akın'ın suratına sigara dumanı üfleyerek "Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur" dediğini belirten Keskinci, aynı zamanda Akın'ın sette kendisinin ve diğer çocukların saçını çektiğini ve etlerini sıktığını öne sürdü. Akın'ın bu tavırlarına set ekibinden bazı kişilerin, "çok ağır ilaçlar kullandığını" söyleyerek alttan alınmasını istediklerini de ekledi. Keskinci, bir sahnede Evrim Akın'ın kendisini yüksek bir yerden taşıması gerekirken, sahnenin ortasında kendisini aniden aşağıya bıraktığını ve sonrasında annesinin Akın'ı dövmeye çalıştığını, ancak yapım ekibinin araya girdiğini anlattı.
"BU KADIN, BENİM ÜVEY ANNEM OLUYOR"
Asena Keskinci, Evrim Akın'ın annesiyle babasının boşanmasında da rolü olduğunu iddia ederek çarpıcı bir açıklamada bulundu: "Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar."