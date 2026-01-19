Evrim Akın yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Asena Keskinci hakkında olay sözler

Sosyal medyada kendisine ve sürece yönelik yapılan yorumlara dikkat çeken Akın, bunun doğal bir kamuoyu tepkisi olmadığını savundu. Akın, “Bakıyorsunuz, hesapların çoğu gerçek değil. Bu iş bilinçli şekilde büyütüldü” diyerek, yaşananların planlı bir saldırıya dönüştüğünü dile getirdi.