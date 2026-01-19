Evrim Akın yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Asena Keskinci hakkında olay sözler
Oyuncu Asena Keskinci’nin Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialar yeniden gündeme gelirken, Evrim Akın sosyal medyadaki tepkilere sert çıktı. Akın, yaşananları “organize bir linç” olarak nitelendirerek, saldırıların büyük bölümünün sahte hesaplar üzerinden yapıldığını söyledi.
Evrim Akın, Asena Keskinci’nin açıklamalarının ardından sosyal medyada hedef alındığını belirterek, yaşananların eleştiri sınırını çoktan aştığını söyledi. Akın, “Organize bir linç vardı. Gerçek hesaplar bile değildi” sözleriyle tepkilerin büyük bölümünün sahte hesaplar üzerinden yürütüldüğünü ifade etti.
Sosyal medyada kendisine ve sürece yönelik yapılan yorumlara dikkat çeken Akın, bunun doğal bir kamuoyu tepkisi olmadığını savundu. Akın, “Bakıyorsunuz, hesapların çoğu gerçek değil. Bu iş bilinçli şekilde büyütüldü” diyerek, yaşananların planlı bir saldırıya dönüştüğünü dile getirdi.
Genç oyuncu Asena Keskinci’ye yönelik sert tepkileri de değerlendiren Evrim Akın, Keskinci’nin niyetinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Akın, “Kız çabalamış. Bir şey anlatmaya çalışmış ama bu çaba görülmedi” ifadelerini kullandı.