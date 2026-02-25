BIST 13.859
Evlilikte kriz çıkmıştı! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan tek celsede boşandı

|
Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ile 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın evliliği bitti. Beykoz 1. Aile Mahkemesi, çiftin 'evlilik birliğinin temelden sarsılması' gerekçesiyle boşanmalarına karar verdi. Yaklaşık 7 ay önce evlenen çiftin boşanma davası tek celsede sonuçlandı.

Evlilikte kriz çıkmıştı! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan tek celsede boşandı - Resim: 1

Sürekli küsüp barışan ve cinsel hayatlarına dair her detayı paylaşan Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden sürpriz karar.

Evlilikte kriz çıkmıştı! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan tek celsede boşandı - Resim: 2

İŞTE BOŞANMANIN GEREKÇESİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın evliliği resmen bitti. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada çiftin, "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle boşandığı ifade edildi.

Evlilikte kriz çıkmıştı! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan tek celsede boşandı - Resim: 3

EVLİLİK 7 AY SÜRDÜ

Yaklaşık 7 ay önce dünyaevine giren ikilinin davası tek celsede sonuçlandı. Tarafların katılmadığı duruşmada Erbil'i avukatı Şeyda Yıldırım temsil etti.

Evlilikte kriz çıkmıştı! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan tek celsede boşandı - Resim: 4

DAHA ÖNCE DE BOŞANMA AŞAMASINA GELMİŞLERDİ

Çift daha önce de boşanma aşamasına gelmiş, ancak kararlarından vazgeçerek evliliklerine bir şans daha vermişti. Son kararla birlikte Erbil ve Ceylan'ın 7 aylık evliliği resmen sona erdi.

