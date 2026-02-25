Evlilikte kriz çıkmıştı! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan tek celsede boşandı

DAHA ÖNCE DE BOŞANMA AŞAMASINA GELMİŞLERDİ

Çift daha önce de boşanma aşamasına gelmiş, ancak kararlarından vazgeçerek evliliklerine bir şans daha vermişti. Son kararla birlikte Erbil ve Ceylan'ın 7 aylık evliliği resmen sona erdi.