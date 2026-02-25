Evlilikte kriz çıkmıştı! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan tek celsede boşandı
Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ile 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın evliliği bitti. Beykoz 1. Aile Mahkemesi, çiftin 'evlilik birliğinin temelden sarsılması' gerekçesiyle boşanmalarına karar verdi. Yaklaşık 7 ay önce evlenen çiftin boşanma davası tek celsede sonuçlandı.
Sürekli küsüp barışan ve cinsel hayatlarına dair her detayı paylaşan Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden sürpriz karar.
İŞTE BOŞANMANIN GEREKÇESİ
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın evliliği resmen bitti. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada çiftin, "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle boşandığı ifade edildi.
EVLİLİK 7 AY SÜRDÜ
Yaklaşık 7 ay önce dünyaevine giren ikilinin davası tek celsede sonuçlandı. Tarafların katılmadığı duruşmada Erbil'i avukatı Şeyda Yıldırım temsil etti.
DAHA ÖNCE DE BOŞANMA AŞAMASINA GELMİŞLERDİ
Çift daha önce de boşanma aşamasına gelmiş, ancak kararlarından vazgeçerek evliliklerine bir şans daha vermişti. Son kararla birlikte Erbil ve Ceylan'ın 7 aylık evliliği resmen sona erdi.