Evlilikleri sınanmıştı! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları büyüyor...

Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, kızı Mira Milena’nın son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Meslektaşı Berk Oktay ile mutlu bir evlilik sürdüren Atiksoy’un anne-kız karesi, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Evlilikleri sınanmıştı! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları büyüyor... - Resim: 1

2022’nin ilk aylarında evlilik yolunda ilk adımı atan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti, 10 Eylül 2022’de düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirmişti. Ünlü çift, düğünden bir gün önce de evlerinin bahçesinde nikâh masasına oturmuştu

Evlilikleri sınanmıştı! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları büyüyor... - Resim: 2

Mutluluklarını taçlandıran haber ise 21 Mayıs 2024’te gelmişti. Çift, Mira Milena adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Doğum sürecinin riskli geçtiğini açıkladı. 

Evlilikleri sınanmıştı! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları büyüyor... - Resim: 3

Atiksoy, o günlerde yaptığı paylaşımda, “Biraz riskli bir doğum oldu, acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de iyiyiz, şükür” sözleriyle sevenlerini bilgilendirmişti.

Evlilikleri sınanmıştı! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları büyüyor... - Resim: 4

Geçtiğimiz günlerde kızlarının doğum gününü kutlayan çift, bu kez Mira Milena’nın yeni fotoğrafıyla gündeme geldi. Yıldız Çağrı Atiksoy’un paylaştığı kare, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

