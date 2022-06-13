Evlilik yıldönümlerinde kabusu yaşadılar! Her şey manzarayı izledikten sonra oldu
KAYSERİ'nin Talas ilçesinde evlilik yıl dönümlerinde manzaranın hakim olduğu Derevenk Viyadüğü'ne gelen çiftin araçları, iterek çalıştırılmaya çalışılınca kontrolden çıkarak vadiye uçtu.
İsimleri öğrenilemeyen çift, evlilik yıl dönümlerinde kent manzarasının hakim olduğu viyadüğe geldi. Burada araçlarını park eden çift, bir süre manzarayı izledi.
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Dönüş yolunda araçları çalışmayan çift, vadiye doğru bayır olan yolda araçlarını iterek çalıştırmaya çalıştı. Hızlanan araç kontrolden çıkınca, vadiye uçtu.
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Yaklaşık 200 metre yuvarlanan araç perte çıkarken, çift ise mutlu günlerinde hayatlarının şokunu yaşadı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
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