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Evlilik yıldönümlerinde kabusu yaşadılar! Her şey manzarayı izledikten sonra oldu

Evlilik yıldönümlerinde kabusu yaşadılar! Her şey manzarayı izledikten sonra oldu

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde evlilik yıl dönümlerinde manzaranın hakim olduğu Derevenk Viyadüğü'ne gelen çiftin araçları, iterek çalıştırılmaya çalışılınca kontrolden çıkarak vadiye uçtu.

Evlilik yıldönümlerinde kabusu yaşadılar! Her şey manzarayı izledikten sonra oldu

İsimleri öğrenilemeyen çift, evlilik yıl dönümlerinde kent manzarasının hakim olduğu viyadüğe geldi. Burada araçlarını park eden çift, bir süre manzarayı izledi. 

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Evlilik yıldönümlerinde kabusu yaşadılar! Her şey manzarayı izledikten sonra oldu

Dönüş yolunda araçları çalışmayan çift, vadiye doğru bayır olan yolda araçlarını iterek çalıştırmaya çalıştı. Hızlanan araç kontrolden çıkınca, vadiye uçtu. 

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Evlilik yıldönümlerinde kabusu yaşadılar! Her şey manzarayı izledikten sonra oldu

Yaklaşık 200 metre yuvarlanan araç perte çıkarken, çift ise mutlu günlerinde hayatlarının şokunu yaşadı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

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Evlilik yıldönümlerinde kabusu yaşadılar! Her şey manzarayı izledikten sonra oldu
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