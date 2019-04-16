Evlilik sebebi ortaya çıktı Berfu Yıldız hamile Eser Yenenler baba oluyor!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında kendi adına bir show programı düzenleyen Eser Yenenler, geçtiğimiz hafta nişanlandığı Berfu Yıldız'la bebek bekliyor.
Geçtiğimiz hafta 2015 Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yıldız ile nişanlanan Eser Yenenler'in apar topar evlilik planları yapmasının sebebi ortaya çıktı. 2017 yılında ilişkiye başladığı ve geçtiğimiz yıl evlilik teklifi ettiği 2015 Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yıldız'ı istemeye giden Yenenler'in baba olacağı öğrenildi.
9 Haziran'da nikah masasına oturacak olan Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çiftinin anne-baba olacağı haberi magazin gündemine bir anda bomba gibi düştü. Miss Turkey yarışmasında dördüncü olan Berfu Yıldız, check-up yaptırmak için gittiği Maslak’taki bir hastaneden bebek haberini aldı.
Bebeği Eser Yenenler'e söyleyen Berfu Yıldız, ünlü komedyen ile üç gün önce de aile arasında yapılan törenle nikah masasına oturdu. Çiftin sevenleri bu haberle havalara uçarken, kısa sürede binlerce kişinin de tepkisini çekti. Bazı takipçileri çifte, "Apar topar evlenmelerinin sebebi belli oldu" şeklinde yorumlar yaptı.
Geçtiğimiz ay ilişkilerinin birinci yılını kutlayan çift, 14 Şubat'ta Finlandiya'ya tatile gitmiş ve Eser Yenenler aşk tatilinde evlenme teklif etmişti.