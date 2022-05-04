Evlilik itirafı geldi! 'Travma ve yaşam koşullarının bir sonucu' diyen Justin Bieber açıkladı
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin, geçtiğimiz ay geçici felç geçirmiş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. 28 yaşındaki ünlü isimden evliliğiyle ilgili itiraflar geldi.
Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber, Hailey Bieber ile evliliği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Apple Music'te yayınlanan The Ebro Show'da konuşan Bieber, Hailey ile birlikteliğinin tüm sorunlarını çözeceğini düşündüğünü söyledi.
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Ancak Bieber, beklentilerinin gerçekleşmediğini ve "biraz duygusal çöküntü" yaşadığını dile getirdi.
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28 yaşındaki ünlü isim, "Bu bir yolculuk. İlk evlendiğim zamanları hatırlıyorum, biraz duygusal çöküntü yaşadım" diye konuştu.
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