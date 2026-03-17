Evlilik iddiaları yeniden gündemde! Sibel Can Emir Sarıgül için öyle hediyeler aldı ki...
Magazin dünyasında Sibel Can ve Emir Sarıgül cephesinde evlilik iddiaları hız kesmiyor. Gözlerden uzak bir ilişki yaşayan çiftle ilgili ortaya atılan son iddia, dikkatleri bir kez daha üzerlerine çekti.
Bir süredir birlikte olan Sibel Can ve Emir Sarıgül hakkında Miami'de evlenecekleri iddiaları gündeme gelmişti. Son olarak Ece Erken’in paylaştığı bilgiler, bu iddiaları daha da güçlendirdi.
''SİBEL CAN SARIGÜL'E HEDİYE ALIYOR'' İDDİASI
İddiaya göre Sibel Can, ilişkide alışılmışın dışına çıkarak Emir Sarıgül’e sık sık hediyeler alıyor. Ünlü ismin bu tavrı “aşkını ilan ediyor” şeklinde yorumlandı.
Öte yandan kulislerde konuşulan bir diğer detay ise evlilik iddialarıyla ilgili. İddialara göre çiftin yaz aylarında nikâh masasına oturabileceği öne sürülüyor.
Daha önce Müge Dağıstanlı ise Sibel Can’ın evliliğe mesafeli olduğunu dile getirmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler yeniden çifte çevrildi.