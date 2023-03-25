Evlilik hazırlığı yaparken 4 yıllık ilişkiye nokta koydular! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin ayrıldı
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Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin'in ayrılığı büyük sürpriz oldu. Aşıklar 4 yıldır birlikteydi ve evlilik hazırlığında oldukları söyleniyordu. Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin ayrılık kararı aldıklarını ortak açıklama ile duyurdu. Çağla Gizem Şahin'in 'her şey gönlünce olsun' notuyla paylaştığı fotoğraf, ikiliyi yakından takip edenlerin yüreğini burktu.
Sayısız filmde rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ahmet Kural, 4 yıldır avukat Çağla Gizem Şahin ile aşk yaşıyordu.
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Sosyal medya hesaplarından sık sık romantik pozlarını yayınlayan ve evlilik kararı alan Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin cephesinden ayrılık haberi magazin gündemine oturdu.
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Instagram hesabından sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile ortak yaptıkları bir açıklamayı yayınlayan Ahmet Kural, "Ülkece zor günlerden geçiyoruz...
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