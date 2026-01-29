Evliliği ve yardım programları ile gündemdeydi! Gamze Özçelik ilk kez oğlunu paylaştı...

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeynep Komiser karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken aldığı radikal kararla oyunculuğu bırakmış ve maneviyata yönelmişti.

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Bir dönem oyuncu Uğur Pektaş ile evli olan Özçelik'in bu evlilikten Murathan isimli bir oğlu dünyaya gelmişti. 2023 yılının haziran ayında ise "Ailenin Yeni Üyesi" programıyla tanınan Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile ikinci kez nikâh masasına oturdu.