Evliliği en uzun süren ülkeler açıklandı! Türkiye'deki çiftlerin kaç yıl sürüyor?

KAÇ YIL EVLİ KALIYORLAR?

Evlilik, birçok kültürde kutsal bir bağ olarak görülse de, bu bağın süresi ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterebiliyor. Sosyal normlar, ekonomik koşullar, eğitim düzeyi ve kültürel beklentiler gibi faktörler, çiftlerin evliliklerini ne kadar sürdürebildiklerini doğrudan etkiliyor.