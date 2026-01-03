BIST 11.498
Evliliğe giden ilk yol! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya çiftinden yeni adım

Pop müziğin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç ile başarılı oyuncu Özgü Kaya, ilişkilerinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde birliktelik yaşayan çift, yılbaşı tatilini fırsata çevirerek ailelerini tanıştırdı.

Evliliğe giden ilk yol! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya çiftinden yeni adım - Resim: 1

42 yaşındaki Murat Dalkılıç’ın, kendisinden 12 yaş küçük olan Özgü Kaya ile yaşadığı ilişki, bu buluşmayla birlikte daha ciddi bir boyuta taşındı. 

Evliliğe giden ilk yol! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya çiftinden yeni adım - Resim: 2

Magazin kulislerine yansıyan bilgilere göre, çift yılbaşı döneminde düzenlenen özel bir yemekte ailelerini bir araya getirdi.

Evliliğe giden ilk yol! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya çiftinden yeni adım - Resim: 3

Gerçekleşen buluşmada Özgü Kaya’nın anne ve babası ile Murat Dalkılıç’ın babası aynı masada buluştu. Sıcak ve samimi bir atmosferde geçtiği öğrenilen yemek, çiftin ilişkilerini artık bir adım ileriye taşımaya hazır oldukları şeklinde yorumlandı.

Evliliğe giden ilk yol! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya çiftinden yeni adım - Resim: 4

Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya’nın aşkı, daha önce de magazin gündeminde sıkça konuşulmuştu. 

