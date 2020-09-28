Evli ve 1 çocuk annesi öğretmen öğrencisiyle ilişkiye girdi! Skandalı fotoğraflar ortaya çıkardı

24 yaşındaki bir çocuk annesi öğretmen Allyssa Gustafson Amerika'nın Illinois eyaletinde davranış bozukluğu olan çocukların eğitim gördüğü Circle akademisinde görev yapıyor. Gustafson bir öğrencisine iç çamaşırlı ve banyoda tamamen çıplak olarak çektiği fotoğrafları yolladı.