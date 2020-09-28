Evli ve 1 çocuk annesi öğretmen öğrencisiyle ilişkiye girdi! Skandalı fotoğraflar ortaya çıkardı
ABD'de evli ve bir çocuk annesi kadının öğrencisiyle ilişkiye girdi. Skandal çıplak fotoğraflar ortaya çıkmasıyla duyuldu.
24 yaşındaki bir çocuk annesi öğretmen Allyssa Gustafson Amerika'nın Illinois eyaletinde davranış bozukluğu olan çocukların eğitim gördüğü Circle akademisinde görev yapıyor. Gustafson bir öğrencisine iç çamaşırlı ve banyoda tamamen çıplak olarak çektiği fotoğrafları yolladı.
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Genç öğretmen çıplak fotoğraflar yolladığı öğrencisiyle daha sonra ilişkiye girdi.
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Öğrencisinin evine ziyarete giden ve öğrencisi ile yakın arkadaş olan Gustafson'un ilişkisi, öğrencinin fotoğrafları kendi annesine göstermesinden sonra ortaya çıktı.
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Öğrencinin annesi, oğlunun kendisine fotoğrafları gösterdiğinde, öğretmeni Gustafson ile ilişkiye girdiğini söyleyince büyük bir şok yaşadığını söyledi.
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