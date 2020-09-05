Evli olan Ayhan Taş'ın olaylı gecesi kız arkadaşlarıyla fena yakalandı
Ayhan Taş, iki erkek ve iki kadın arkadaşıyla önceki akşam Cihangir'deydi. Bir mekanda saatlerce oturan 49 yaşındaki oyuncu, mekan çıkışı ise gergin anlar yaşadı.
Eşi ikinci kez hamile olan Ayhan Taş, Cihangir'de saat 02:30 sularında kameraların objektifine takıldı. Oturduğu mekanda hesabı isteyen Ayhan Taş'ın yanında bulunan kız arkadaşları, mekandan çıkış yapmak istedi.
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Bir anda patlayan flaşlarla neye uğradığını şaşıran bir kadın, kot montu ile yüzünü saklamaya çalıştı. Muhabirlere tepki gösteren kadın, "Beni neden çekiyorsunuz, işinize bakın" diyerek bağırdı.
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Kameraların çekimi karşısında şaşkınlık yaşayan oyuncu, "Arkadaşlar benim eşim ikinci çocuğumuza hamile, lütfen yanlış olmasın" dedi.
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Durumu düzeltmeye çalışan Ayhan Taş, "Gazeteci arkadaşlarım, yanımdaki kadınlar misafirlerimiz. Benim evli olduğumu biliyorsunuz, lütfen yanlış bir anlaşılma olmasın" ifadelerini kullandı.
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