Evli müteahhit, sevgilisinin kafasına parke taşı ile vurup zincirle boğdu! ‘Hak edecek ne yaptı’

İstanbul Maltepe’de bulunan bir rezidansta 9 Aralık 2019’da, babası ile müteahhitlik yapan evli ve 2 çocuk babası Abdulselam Günay, iddiaya göre sevgilisi Didem Mengü’yü vahşice öldürdü. Valize koyup, banyoya kilitledi. Mahkemede, "Buluştuk ve birlikte olduk. Beni çok sinirlendirdi, kendimi kaybetmişim, ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi. Didem Mengü'nün annesi Serpil Aksal Köseoğlu, “Benim kızım 1.50 boyunda, 46 kilo birisiydi. Madem öyle bir şey var, kızımı tutup kapının önüne bırakamamış mı?" diye isyan etti.