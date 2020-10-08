Evli müteahhit, sevgilisinin kafasına parke taşı ile vurup zincirle boğdu! ‘Hak edecek ne yaptı’
İSTANBUL Maltepe’deki bir rezidansta müteahhitlik yapan evli ve 2 çocuk babası Abdulselam Günay, sevgilisi Didem Mengü’yü kafasına parke taşı ile vurdu, perde zinciri ile boğdu. Didem Mengü'nün annesi mahkemede isyan etti...
İstanbul Maltepe’de bulunan bir rezidansta 9 Aralık 2019’da, babası ile müteahhitlik yapan evli ve 2 çocuk babası Abdulselam Günay, iddiaya göre sevgilisi Didem Mengü’yü vahşice öldürdü. Valize koyup, banyoya kilitledi. Mahkemede, "Buluştuk ve birlikte olduk. Beni çok sinirlendirdi, kendimi kaybetmişim, ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi. Didem Mengü'nün annesi Serpil Aksal Köseoğlu, “Benim kızım 1.50 boyunda, 46 kilo birisiydi. Madem öyle bir şey var, kızımı tutup kapının önüne bırakamamış mı?" diye isyan etti.
İstanbul Maltepe’de bulunan bir rezidansta 9 Aralık 2019’da, babası ile müteahhitlik yapan evli ve 2 çocuk babası Abdulselam Günay, iddiaya göre sevgilisi Didem Mengü’yle tartıştı.
Parka taşıyla vurdu, perde zinciriyle boğdu
Olayın büyümesi üzerine sanık, saçını tuttuğu Mengü’nün başına, kapının önünde duran parke taşıyla defalarca vurdu. Aldığı darbelerle yere yığılan Mengü’yü perde zinciri ile boğarak öldürdü.
Cesedi bavula yerleştirip banyoya sakladı
Olayın ardından cesedi bir bavula koydu. Binada güvenlik kameralarının olması sebebiyle yakalanacağını düşünen Günay, bavulu banyoya bıraktıktan sonra evden ayrıldı. Didem Mengü’nün cep telefonunu da yol üzerindeki bir konteynere attı.