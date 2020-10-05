Evli kadına müstehcen görüntüler gönderen Cem Özer ifşa oldu! Seviştim diyerek itiraf etti

Sapık sapık konuşmalar yaptı: Tacize uğradığını iddia eden kadın konuşmasının devamında "Monica Belluci'ye benziyorsun diyerek arkadaşlık kurmaya çalıştı. Sapık sapık konuşmalar yaptı. Bende bunu başka kadınlara yapmasın ve belli bir yaşa gelmiş bir insan olarak bir daha böyle şeyler yapmasın diye ifşa etmek istiyorum" diye konuştu.