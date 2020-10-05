Evli kadına müstehcen görüntüler gönderen Cem Özer ifşa oldu! Bakın ne açıklama yaptı
Sosyal medyada bir kadınla yazışmaları ve fotoğrafları ifşa olan Cem Özer, skandal görüntülerle ilgili olarak kamera karşısına geçti ve bir açıklama yaptı.
Ünlü oyuncu Cem Özer hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre evli ve iki çocuk babası olan 61 yaşındaki oyuncunun uygunsuz fotoğrafları ifşa oldu. Söylemezsem Olmaz programında ortaya çıkan bu iddia magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.
İddialara göre 61 yaşındaki Cem Özer kendisi gibi evli olan Almanya'da yaşayan bir takipçisi ile önce arkadaşça sohbet etti. Sonrasında ise uygunsuz fotoğraflarını gönderdi.
Tacize uğradım: Beyaz TV'de yayınlanan bu görüntülerin ardından tacize uğradığını iddia eden kadın yaşadığı olayla ilgili "Ben Almanya'da yaşayan gurbetçi bir bayanım. Bir ünlü tarafından tacize uğradım ve uygun olmayan resimler, fotoğraflar, videolar atıldı." dedi.
Sapık sapık konuşmalar yaptı: Tacize uğradığını iddia eden kadın konuşmasının devamında "Monica Belluci'ye benziyorsun diyerek arkadaşlık kurmaya çalıştı. Sapık sapık konuşmalar yaptı. Bende bunu başka kadınlara yapmasın ve belli bir yaşa gelmiş bir insan olarak bir daha böyle şeyler yapmasın diye ifşa etmek istiyorum" diye konuştu.