Evli kadına gönderdiği çıplak görüntüleri ifşa olmuştu! Cem Özer aşka geldi

Sosyal medyadan sevişmeye başladık: Kadının evli olduğunu öğrenince görüşmeyi kestiğini belirten Özer "Bundan 11 sene önce Almanya turnesindeyken bir gece birlikte olduk. Bundan 6 sene önce de sosyal medyadan beni buldu ve flörtleşmeye mesajlaşmaya başladık. Birbirimizle sosyal medyadan sevişmeye başladık ben sonradan bu kadının evli olduğunu öğrendim. Daha sonra ben bunu öğrenince kendisini engelledim fakat pandemi döneminde tekrar benimle görüşmek istedi." şeklinde konuşmuştu.