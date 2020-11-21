Evli adamla ilişki yaşadığını itiraf etti Öykü Serter'in anlattıkları bomba
Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına, Öykü Serter katıldı. Uzun bir süre evli bir erkekle ilişki yaşadığını itiraf etti. Peki Öykü Serter'in evli sevgilisi kim? İşte ortaya atılan isim...
Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayımlanan Gör Beni adlı programına katılan Öykü Serter itiraflarıyla şoke etti. Bir dönem Kargo grubunun solisti Koray Candemir ile fırtınalı bir aşk yaşayan Öykü Serter, evli bir erkekle uzun süren bir ilişki yaşadığını itiraf etti.
Serter, yaşadıklarını ise şu cümlelerle anlattı:
-"Medeni durumu ilişki yaşamaya müsait olmayan bir erkekle çok uzun süre birlikte oldum ama yuva yıkan kadın değilim.''
-''Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı. Benden önce yaşanmış ilişkiler vardı. Çok aşık olmuştum.''
-''Keşke bir yuvam olsa çocuğum olsa diye hayaller kuran bir kadındım.''