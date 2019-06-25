Evli adamla aşk mı yaşıyor? Serenay Sarıkaya sonunda bombayı patlattı!
Kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından evli bir iş adamıyla aşk yaşadığı konuşulan Serenay Sarıkaya, bu iddialara yanıt verdi.
Geçtiğimiz aylarda Kerem Bürsin'le olan 3,5 yıllık birlikteliklerini noktalayan Serenay Sarıkaya'nın adı, evli bir iş adamıyla anılmaya başlamıştı. 27 yaşındaki genç oyuncu Serenay Sarıkaya, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından açıklama yapan Serenay Sarıkaya, sözlerine "İnanmayacaksınız ama yalnızım ve çooook mutluyum." diyerek başladı. Konuşmasının sonunda ise bundan sonra yapılan haberler hakkında hukuksal süreci başlatacağını duyuran Sarıkaya, mesajında şu ifadelere yer verdi;
Ayaklarımın üzerinde sağlam durmaya çalışıyorum: "Siz, hakkımda her gün aslı astarı olmayan, saygısız ve hadsiz haberler uydurmaya devam ederken, ben genç bir kadın olarak yapılan saldırılara rağmen hala ayaklarımın üzerinde sağlam durmaya çalışıyorum."
Gelinen nokta inanılır gibi değil: "Yok artık! Bu kadar da değil. Buna kimse inanmaz derken; siz algı yönetimi ile ismimi karalamaya ve bundan en ufak bir rahatsızlık duymamaya devam ediyorsunuz. Gelinen nokta inanılır gibi değil."