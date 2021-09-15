Evlerinin önüne savaş uçağı indi! Gözlerine inanamadılar
TAYVAN'da insanlar evlerinin önüne inen savaş uçaklarını görünce gözlerine nanamadılar. Tayvan'a ait savaş uçakları otoyola iniş kalkış tatbikatı yaptıkları ortaya çıktı...
Aralarındaki gerginlik yıllardır devam eden Çin ve Tayvan arka arkaya düzenledikleri askeri tatbikatlarla adeta birbirlerine göz dağı veriyor. Haber ajanslarının Tayvan'dan yolladığı son fotoğraflar dünyayı şaşkına çevirdi. Pilotlar savaş uçaklarını evlerin önündeki otoyola indirdi...
Tayvan'a ait savaş uçakları, ilk kez bir otoyolda acil iniş ve kalkış tatbikatı düzenlendi. Tayvan Merkezi Haber Ajansına (CNA) göre, uçak pistinin hasar görmesi durumunda pilotların ve uçakların dar yola inme yeteneğini test etmek için Pingtung bölgesinde bir otoyolda ilk kez askeri uçaklar acil iniş ve kalkış tatbikatı düzenledi.
Tayvan ordusundan yapılan açıklamada, pilotların Pingtung Hava Üssü'ndeki uçak pistinin düşman kuvvetleri tarafından ciddi şekilde zarar görmesi durumunda 24 metre genişliğindeki yola inme yeteneklerinin test edildiği belirtildi.
Açıklamada ilk defa trafik ışıklarının ve kavşakların bulunduğu bir otoyolda böyle bir tatbikat yapıldığı ifade edildi. Çin’in egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan’a yakın sularda ağustos ayında düzenlediği askeri tatbikatlar iki ülke arasındaki gerilimi artırmıştı.