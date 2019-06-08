Evleri su basınca 5 kilometrelik yeraltı şehri ortaya çıktı

20 yıl önce 'tehlike arz ediyor' diye kapatılmış: Burası 3 katlı ve biz birinci katında bulunuyoruz. Şehir 20 sene önce açılmış ve o dönemki belediye başkanı bir çocuk buraya düştüğü için 'tehlike arz ediyor' diye kapattırmış. Burada 5 kilometrelik bir yer var ve içerisinde kilisenin olduğundan bahsediliyor. Biz buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. İnşallah bununla ilgili güzel haberler alacağımıza inanıyoruz" dedi.