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Evlere çok yakın! İzmir Kemalpaşa'da yangın çıktı! Helikopterler bölgeye sevk edildi

Evlere çok yakın! İzmir Kemalpaşa'da yangın çıktı! Helikopterler bölgeye sevk edildi

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için mücadele veriyor.

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Vişneli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 helikopter, 2 uçak, 22 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi.

Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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