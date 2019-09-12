Evleneceksen Gel'in Solmaz Çiros'u kilolarıyla şaşırttı! +18 videoları olay olmuştu

En büyük hayalinin İzmir Tepecik'te düğün yapmak olduğunu söyleyen Solmaz, yayın esnasında sık sık göbek atmasıyla biliniyordu, her fırsatta kendisini sahneye atıp dakikalarca göbek atan Solmaz, oyunculuğa da merak salmıştı.