Evlenecekleri konuşuluyordu! Dilan Çiçek Deniz-Thor Saevarsson çiftinden kötü haber!
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Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı sevgilisi Thor'un mutlu giden ilişkilerini evlilikle taçlandıracakları konuşuluyordu. Ancak ünlü çiftten duyanları şaşırtan bir karar geldi. Dilan Çiçek Deniz'in nişan attığı iddiası gündem oldu.
Çukur, Alev Alev, Güneşin Kızları ve Bodrum Masalı gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile evlilik planları yapıyordu.
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Gelinliğini bile seçen Çicek'ten kötü haber geldi.
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Bir mekanda arkadaşlarıyla eğlenmeye giden ünlü çift, görgü tanıklarının anlattığına göre mekanda bir anda kavga etmeye başladı.
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