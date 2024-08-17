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Evlat, babasını ihbar etti! Eve gelen ekipler bile inanamadı: Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu

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Evlat, babasını ihbar etti! Eve gelen ekipler bile inanamadı: Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen top mermisi muhafaza altına alındı.

Evlat, babasını ihbar etti! Eve gelen ekipler bile inanamadı: Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu

İlçeye bağlı Kayapa Mahallesi'nde yaşayan A.E'nin oğlu H.E, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak babasının evinde top mermisi olduğu ihbarında bulundu.

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Evlat, babasını ihbar etti! Eve gelen ekipler bile inanamadı: Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu

İhbar üzerine bölgeye Terörle Mücadele ve bomba imha uzmanı sevk edildi.

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Evlat, babasını ihbar etti! Eve gelen ekipler bile inanamadı: Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu

Yapılan incelemelerde patlamamış olduğu belirlenen top mermisi, ekiplerce kontrollü şekilde bulunduğu yerden alındı.

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Evlat, babasını ihbar etti! Eve gelen ekipler bile inanamadı: Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu

Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen 40 santimetre boyunda, 12 santimetre çapındaki top mermisi, bomba imha uzmanlarınca muhafaza altına alındı.

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