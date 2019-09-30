Evinizin altından fay hattı geçiyor mu işte il il deprem risk haritası

AFAD yaşanan korkutucu depremlerin ardından deprem risk haritasını yayınladı. AFAD'ın deprem risk sorgulama ekranı aracılığıyla İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde pek çok merkezde deprem bölgesi için risk haritası görüntülenebiliyor. AFAD'ın deprem risk haritası içerisinde fay hatlarının geçtiği noktalar görüntülenebiliyor ve deprem haritası öğrenilebiliyor.