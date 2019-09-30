Evinizin altından fay hattı geçiyor mu işte il il deprem risk haritası
İSTANBUL'da ard arda yaşanan depremler vatandaşı korkuttu ve beklenen İstanbul depremi için endişeli bekleyiş başladı. Peki bulunduğunuz ilçe ne kadar güvenli, evinizin altından fay hattı geçiyor mu? AFAD 2019 yılı deprem fay hattı sorgulama ekranını açtı. Peki deprem risk sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
Son günlerde yaşanan depremlerin ardından akıllara tekrar beklenen büyük İstanbul depremi geldi. Peki yaşadığınız ilçe ne kadar güvenli, evinizin altından geçen aktif fay hattı var mı, olası İstanbul depreminden nasıl etkileneceksiniz?
AFAD yaşanan korkutucu depremlerin ardından deprem risk haritasını yayınladı. AFAD'ın deprem risk sorgulama ekranı aracılığıyla İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde pek çok merkezde deprem bölgesi için risk haritası görüntülenebiliyor. AFAD'ın deprem risk haritası içerisinde fay hatlarının geçtiği noktalar görüntülenebiliyor ve deprem haritası öğrenilebiliyor.
FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR: AFAD'ın resmi internet sitesine giren vatandaşlar farklı yönetmelerde fay hattı sorgulaması yapabilecek. e devlet şifresiyle sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar aşağıdaki linki tıklayıp ilçesini seçebilir.
AFAD'IN E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEBİLEN HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
eoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Engin Er, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin 19’uncu yılında Bursa Akademik Odalar Birliği binasında toplantı düzenledi. Er, "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) internet sayfasına girildiğinde evinizin neresinden fay hattının geçtiğini görebilebilirsiniz.
Eğer e devlet şifreniz yoksa ilçenizi ve evinizin deprem risk oranını ve aktif fay hattı üzerinde olup olmadığını AFAD'ın resmi internet sitesinden sorgulayabilirsiniz.